İzmir'de Azim Çelik İnşaat'a 155 milyon TL iddiasıyla 4 gözaltı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Azim Çelik İnşaat'a 155 milyon TL iddiasıyla 4 gözaltı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir\'de Azim Çelik İnşaat\'a 155 milyon TL iddiasıyla 4 gözaltı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 55 kişinin 155 milyon TL mağdur edildiği iddiasıyla Azim Çelik İnşaat'a yönelik nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmada 20 şüpheli tespit edilirken 7 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de, 55 kişinin toplam 155 milyon TL mağdur edildiği iddiasıyla Azim Çelik İnşaat şirketine yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 2'si şirket yetkilisi 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Azim Çelik İnşaat isimli şirketin faaliyetlerine ilişkin yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda; 55 müştekinin toplam 155.000.000 TL tutarında mağduriyete uğradığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; 14 müştekiye aynı taşınmazların birden fazla kez satıldığı, diğer müştekilere taahhüt edilen konutların belirtilen sürelerde tamamlanarak teslim edilmediği, teslim edilen konutlarda ise satış bedelinin tamamını ödemelerine rağmen müştekilere ait taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı hususları tespit edilmiştir.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, şirket yetkilileri olan şüpheliler M.K.A ve B.A, 10.07.2026 tarihinde Çeşme Hudut Kapısı üzerinden yurt dışına çıktıkları, 08.10.2026 tarihinde ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden ülkemize giriş yaptıklarında havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca şirket bünyesinde satış danışmanı olarak görev yaptıkları belirlenen U.K ve G.K.isimli şüpheliler de gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında; toplam 20 şüpheli tespit edilmiş olup, bunlardan 4'ü gözaltına alınmış, 7 şüpheliye yönelik işlemler ise devam etmektedir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca, vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olduğu değerlendirilen eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA
Dolandırıcılık3. SayfaEkonomiİnşaatİzmirEmlakYerelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
18:52
“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim“ dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı
“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim" dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı
18:52
İstanbul Adliyesi’nde ilginç olay “Yargıda tanıdıklarım var“ deyip para istedi
İstanbul Adliyesi'nde ilginç olay! "Yargıda tanıdıklarım var" deyip para istedi
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 19:07:39. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Azim Çelik İnşaat'a 155 milyon TL iddiasıyla 4 gözaltı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei