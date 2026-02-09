Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama - Son Dakika
Yerel

Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama

09.02.2026 21:04  Güncelleme: 01:35
İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve imar usulsüzlüğü iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik, rüşvet karşılığında imar ve plan işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RÜŞVET VE USULSÜZ RUHSAT İDDİASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, rüşvet karşılığında çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerlerin, usule uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve bu yolla menfaat temin edildiği iddiaları yer aldı. Bu kapsamda, aralarında belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu 11'i belediye çalışanı olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 1 kişiyle birlikte 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, sabah saatlerinde İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.B., C.B., C.Ş., G.P., M.G., C.S. ve S.K. tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır:
    az almışlar belediyenin kökünü kapatsınlar 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:11
