İzmir'de İlk Kez Kutlanan Ceza İnfaz Personeli Günü - Son Dakika
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İzmir'de İlk Kez Kutlanan Ceza İnfaz Personeli Günü

İzmir\'de İlk Kez Kutlanan Ceza İnfaz Personeli Günü
07.06.2026 14:38
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6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, İzmir'de çelenk sunumu, plaket töreni, sergi ve fidan dikimi gibi etkinliklerle kutlandı. Programda kurumların rehabilitasyon ve topluma kazandırma misyonu vurgulandı, başarılı personele plaket verildi ve 'Genç Ofis' açıldı.

6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, İzmir'de ilk defa çeşitli program ve etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde, ceza infaz kurumlarının kamu güvenliği, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma alanındaki misyonuna dikkat çekildi.

6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, İzmir'de çeşitli program ve etkinliklerle kutlandı. Program, İzmir Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "İlk kez kutlanan 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nün tüm teşkilata hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm ceza infaz personelini tebrik ederim" dedi.

Ceza infaz kurumlarının yalnızca hükümlü ve tutukluların barındırıldığı yerler olmadığını vurgulayan Yeldan, "Bu kurumlar; güvenlik, disiplin, eğitim, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü önemli kamu hizmeti alanlarıdır. Bu hizmetlerin etkin ve başarılı şekilde yürütülmesindeki en büyük pay ceza infaz kurumu personeline aittir. Görevleri sırasında şehit olan ceza infaz kurumu personelini rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilere de şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Törene, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aydoğan Sansak, Cumhuriyet Savcısı Metin Tokel, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci, ceza infaz kurumu müdürleri ve çok sayıda ceza infaz kurumu personeli katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından program, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda devam etti. Burada ceza infaz kurumlarının faaliyetleri ve çalışmalarını konu alan tanıtım filmi izletildi. Program kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından alanlarında üstün başarı gösteren 15 ceza infaz kurumu personeline plaket takdim edildi. Tören, günün anısına çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi. Daha sonra İzmir Adliyesi protokol alanında ceza infaz kurumlarında üretilen ürünlerin yer aldığı sergi gezildi. Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan ve beraberindeki heyet, stantlarda sergilenen ürünler hakkında bilgi alarak ceza infaz ve koruma personeliyle bir araya geldi.

Günün devamında program, İzmir Buca Açık Ceza İnfaz Kurumunda sürdürüldü. Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında şehit infaz ve koruma memurları adına Mevlid-i Şerif okutuldu ve aşure ikramında bulunuldu. Ardından kurum bünyesinde oluşturulan meyve bahçesinin açılışı gerçekleştirilerek fidan dikimi yapıldı. Program kapsamında ayrıca Şehit Cengiz Yiğit Mesleki Müdahale Eğitim Salonu'nun açılışı da gerçekleştirildi.

Cuma namazının ardından kutlama programları İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde devam etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında oluşturulan, Türkiye'de bir ilk olan 'Genç Ofis' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Etkinliklerde, ceza infaz kurumlarının kamu güvenliği, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma alanındaki önemli misyonuna dikkat çekildi. Teşkilat personelinin çalışmaları da takdirle vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de İlk Kez Kutlanan Ceza İnfaz Personeli Günü - Son Dakika

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