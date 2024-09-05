Kınık'ta Biber Fiyatları Düşüyor, Çiftçiler Zarar Ediyor - Son Dakika
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Kınık'ta Biber Fiyatları Düşüyor, Çiftçiler Zarar Ediyor

Kınık\'ta Biber Fiyatları Düşüyor, Çiftçiler Zarar Ediyor

İzmir'in Kınık ilçesinde hasat edilen salçalık kapya biberin fiyatları tüccarların düşük teklifler vermesi nedeniyle düşerek 4 TL'ye kadar geriledi. Çiftçiler, hasat sezonunun başında kilogramı 10 TL olan biberin, anlaşma olmaması sonucunda tüccar tarafından alımının durdurulması nedeniyle zarara uğradıklarını belirtiyor. Elde kalan ürünlerin heba olmasından endişe eden üreticiler, sorunun biran önce çözülmesini talep ediyor.

05.09.2024 13:58
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İzmir'in Kınık ilçesinde hasat edilen tonlarca salçalık kapya biber, tüccarın düşük fiyat vermesi ve anlaşma olmayınca da alımı durdurması üzerine çiftçinin elinde kaldı.

Kınık ilçesinde hasat sezonu başında kilogramı 10 TL'den satılan salçalık kapya biberi önce 8 TL'ye daha sonra 5 TL'ye kadar düştü. Binbir emekle üretim yapan çiftçiler, fiyatların düşmesi üzerine zarar etmeye başladı. Üretici ile tüccar arasında fiyat anlaşmazlığı yaşanırken, bugün beklenmedik üreticiyi enbişelendiren yeni bir gelişme yaşandı. Traktör kasalarında satış için bekleyen tonlarca biber satılmayı beklerken, bu defa tüccar alım yapmayı durdurduğunu açıkladı. Edinilen bilgiye göre, tüccarın kilogram başına 4 TL fiyat teklif ettiği, bu fiyatın üzerinde alım yapılmayacağını üreticiye bildirdi. Çiftçiler, 5 TL'ye satılabildiği biberden dahi zarar ederken, tüccarların alımları durdurması ve biberi 4 TL'ye çekmeye çalışması üreticiler üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

Elde kalan tonlarca ürünle kara kara düşünen üreticiler, sorunun biran evvel çözülmesi gerektiğini aksi taktirde ürünlerin heba olmasından endişe ettiklerini söylediler. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kınık'ta Biber Fiyatları Düşüyor, Çiftçiler Zarar Ediyor - Son Dakika

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