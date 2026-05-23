İzmir Büyükşehir Belediyesi İştiraki Egeşehir Yapı Planlama Soruşturmasında 4 Tutuklama
İzmir Büyükşehir Belediyesi İştiraki Egeşehir Yapı Planlama Soruşturmasında 4 Tutuklama

23.05.2026 19:09  Güncelleme: 20:43
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı'ya yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç örgütü' suçlamalarıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale süreçlerine ilişkin olarak "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "İhaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla aralarında dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer ve Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de olduğu 4 kişi hakında gözaltı kararı verildi.

20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlar kapsamında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Ekinci, bir inşaat firması yetkilisi Salih E. ile başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Ö. ve dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer ise bir gün sonra gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, aralarında Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci ve dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer'in de olduğu 4 kişi hakında tutuklama kararı verdi.

Kaynak: ANKA

