İzmir'de İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı - Son Dakika
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İzmir'de İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı

İzmir\'de İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı

İzmir'de vatandaşlar Ramazan'ın ilk teravihinde camileri doldurdu, çocuklar büyük ilgi gösterdi.

28.02.2025 21:46
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İzmir'de vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Mübarek ramazan ayının başladığı ilk teravihe özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi.

On bir ayın sultanı ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, İzmir'de teravih namazı kılmak için camileri doldurdu. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, önce din görevlileri tarafından Ramazan ayının önemini anlatan vaazını dinledi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk teravih namazı eda edildi. Teravih namazına özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi.

On bir ayın sultanını coşkuyla karşıladılar

Mübarek ramazan ayının ilk teravihine gelen vatandaşlar da on bir ayın sultanını coşkuyla karşıladıklarını söyledi. Vatan Çelik, "Mübarek ramazan ayının ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazanı huzurla, sevinçle karşıladık. Çocuklarımızla beraber teravih namazına geldik. Hep beraber bu mutluluğu beraber yaşayacağız" dedi.

10 yaşındaki Ali Ebubekir Çelik ise, "Rabbim herkesin ramazanını mübarek eylesin. Ramazanı güzel karşıladık, inşallah güzel geçer" derken, İbrahim Özkasap adlı vatandaş ise, "Coşkuluyuz, beklediğimiz bir ay. Çocuklarımızla birlikte on bir ayın sultanını karşıladık. Ramazanın ümmet-i Muhammed'e hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah ülkemize manevi anlamda da katkısı olan güzel bir ay olur. Herkese barış ve güzellikler diliyoruz" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı - Son Dakika

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