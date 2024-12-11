İzmir'de İtfaiye Ekipleri Buzağının Kurtarılması İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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İzmir'de İtfaiye Ekipleri Buzağının Kurtarılması İçin Seferber Oldu

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İzmir'in Bayındır ilçesinde su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin iki saat süren operasyonu sonucu kurtarıldı. 15 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, özel ekipmanlarla buzağıyı başarılı bir şekilde sahibine teslim etti.

11.12.2024 09:51  Güncelleme: 09:55
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İtfaiye ekipleri buzağıyı düştüğü kuyudan çıkardı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Bayındır'da su kuyusuna düşen buzağıyı iki saat süren operasyonla kurtardı. 15 metre derinliğindeki kuyudan çıkarılan buzağı sahiplerine teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün gece Bayındır Pınarlı Mahallesi Uzunkır Sokak'tan gelen bir ihbarı değerlendirdi. Evin hemen yanında hayvan damı olarak kullanılan alanın bahçe kısmında açık bırakılan su kuyusuna buzağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Bayındır İtfaiye Grubu'ndan arazöz ve Çaybaşı Grubu'ndan kurtarma aracı gönderildi.

15 metre derinlikten çıkarıldı

Olay yerine gelen ekipler, 15 metre derinliğinde olduğunu belirledikleri kuyuya inerek buzağıyı kurtarmak için yoğun bir mesai harcadı. Kuyu içine özel ekipmanla inen ekipler hayvanı kurtarma sapanları ile sabitledi. Uzun uğraşların ardından bulunduğu yerden başarılı şekilde çıkarılan buzağının sahipleri büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de İtfaiye Ekipleri Buzağının Kurtarılması İçin Seferber Oldu - Son Dakika

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