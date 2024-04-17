İzmir'de kafe ve restoranlarda fiyat listesi denetimi yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de kafe ve restoranlarda fiyat listesi denetimi yapıldı

İzmir\'de kafe ve restoranlarda fiyat listesi denetimi yapıldı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Alsancak semtindeki bazı kafe ve restoranlarda fiyat listesi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin fiyat listesi bulundurup bulunmadığı kontrol edildi. Ayrıca, kapı girişlerindeki fiyat listeleri ve masalardaki fiziki menüler de denetlendi.

17.04.2024 12:45
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İzmir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Alsancak semtindeki bazı kafe ve restoranlarda fiyat listesi denetimi gerçekleştirildi.

İzmir İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren kafe ve restoranlarda tüketicilerin mağdur edilmemesi adına fiyat listesi denetimi gerçekleştirdi. Kontrollerde işletmelerin fiyat listesi koyup koymadığına dikkat edilirken, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında, tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelere girmeden önce kapı girişlerinde tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, tüketicinin fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedeflendi.

Öte yandan ekipler, kapı girişlerindeki fiyat listesinin yanı sıra servis yapılan masaları da kontrol ederek masalarda fiziki menü bulunup bulunmadığını da denetledi. Söz konusu menülerde ürünün ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve fiyatın uygulanmaya başlandığı tarihin bulunup bulunmadığı, menüdeki fiyat ile kasada tahsil edilen fiyat arasında fark olup olmadığı gibi hususlar da yine ekipler tarafından denetlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Alsancak, İzmir, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de kafe ve restoranlarda fiyat listesi denetimi yapıldı - Son Dakika

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