İzmir'de 200 çocuk, kanser hastası arkadaşları için koştu - Son Dakika
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İzmir'de 200 çocuk, kanser hastası arkadaşları için koştu

İzmir\'de 200 çocuk, kanser hastası arkadaşları için koştu

İzmir'de Hasta Çocuk Evleri Derneği tarafından düzenlenen 23 Nisan çocuk koşusunda, 4-15 yaş arasındaki 200 çocuk, 'koşamayan kardeşlerim için koşuyorum' sloganıyla hastanede tedavi gören kanser hastası arkadaşları için yarıştı. Dereceye giren koşuculara madalya verildi. Etkinlikte, çocuklar sağlıklı olduklarını anlatarak kanserli çocuklara destek olmayı amaçladılar.

28.04.2024 13:35  Güncelleme: 13:37
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İzmir'de 4-15 yaş arasında 200 çocuk, 'koşamayan kardeşlerim için koşuyorum' sloganıyla hastanede tedavi gören kanser hastası arkadaşları için yarıştı.

İzmir'de Hasta Çocuk Evleri Derneği, kanser hastası çocuklar için 23 Nisan çocuk koşusu düzenledi. Karşıyaka ilçesinde bulunan Semra Aksu Atletizm Parkı'nda düzenlenen etkinlikte; 4 ile 15 yaş arasındaki 200 çocuk gruplar halinde, hastanede tedavi gören ve dışarı çıkamayan kanser hastası arkadaşları için yarıştı. 'Koşamayan kardeşlerim için koşuyorum' sloganıyla düzenlenen yarışta, dereceye giren koşuculara madalya verildi.

"Sağlıklı olduklarını anlatmamız gerekiyordu"

Yarış hakkında bilgilendirmede bulunan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, "23 Nisan çocuk koşusunun bu sene 5.'sini gerçekleştirdik. Çocuklar kanser tedavisi gören, hastanede yatan kardeşler için koşuyor. Sloganımız da 'koşamayan kardeşlerim için koşuyorum.' Sağlıkları yerinde olmayan çocuklar, hastane ortamlarından dışarıya çıkamıyorlar. Sağlıklı çocuklar koşarak onlara destek oluyor. Bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Hem veliye hem çocuğa kendilerinin sağlıklı olduğunu onlara anlatmamız gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 ve 15 yaşa kadar çocukların gruplar halinde koştuklarını aktaran Ozan, seslerini duyan herkesin koşuya gelerek kendilerine destek olduğunun altını çizdi.

"Amacım kanserli çocukların iyileşmesi"

Koşu için İstanbul'dan İzmir'e gelen 10 yaşındaki yarışmacı Levent Tekerciler, "Amacım kanserli çocukların iyileşmesi. Bunun için ben bağış topluyorum. Buraya kazanmaya değil kanserli kardeşlerim, arkadaşlarım adına koşmaya geldim. Umarım hepsi bir an önce iyileşir. Yapılan şey gerçekten çok anlamlı" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de 200 çocuk, kanser hastası arkadaşları için koştu - Son Dakika

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