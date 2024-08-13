İzmir\'de kanuna aykırı inşa edilen 156 hobi bahçesinin yıkımı öncesi gerginlik yaşandı

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İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edilen 156 hobi bahçesinin yıkım işlemi öncesi gerginlik yaşandı. Belediye tarafından vatandaşlara ek süre tanındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edilen 156 hobi bahçesi için verilen yıkım kararı yaşanılan gerginlik sonrası uzatıldı.

Menderes Belediyesinden yapılan açıklamada, "5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiği gerekçesiyle 156 adet yapı için yıkım kararı alındı. Kararla ilgili yıkım uyarısının yapılacağı taraflara da tebliğ edildi. Tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlanacaktı ancak vatandaşlar ek süre talebinde bulundu. Vatandaşın mağdur olmaması için 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanındı. Bu sürenin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak" denildi. - İZMİR