İzmir'de Kayıp Köpek ve Yangında İki Kedi Kurtarıldı
Yerel

İzmir'de Kayıp Köpek ve Yangında İki Kedi Kurtarıldı

12.11.2025 10:18
İzmir'de itfaiye ekipleri, 5 gündür kayıp olan bir köpeği yağmur suyu kanalından kurtardı. Ayrıca, Torbalı'daki bir yangında iki kedi de dumandan etkilenerek kurtarıldı.

(İZMİR) - İzmir'de itfaiye ekipleri, 5 gündür kayıp olan köpeği girdiği yağmur suyu kanalından, iki kediyi ise Torbalı'da yangın çıkan evden kurtardı.

Konak İskelesi önünde yağmur suyu kanalı içinde sıkışan bir köpeğin bulunduğu ihbarının itfaiye merkezine ulaşması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekipler, kanalın içinde mahsur kalan köpeğin zarar görmeden çıkarılması için yaklaşık 1,5 saat boyunca titiz bir çalışma yürüttü. Yoğun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ve sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan köpeğin 5 gündür kayıp olduğu belirlendi.

Köpeğin kurtarılma anları çevredeki kent sahiplerince ilgiyle izlendi. Köpek daha sonra sahibine teslim edildi.

Torbalı'da yangın çıkan evden iki kedi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, Torbalı Muratbey Mahallesi'nde de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale etti. Binanın 4'üncü katında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler, herhangi birinin dairede olma ihtimali üzerine evi de kontrol etti. Bu sırada daire içindeki dumandan etkilendiği fark edilen iki kediye itfaiye ekipleri solunum cihazı ile hava verdi.

Kediler olay yerine çağrılan Torbalı Belediyesi Hayvan Ambulansı'na teslim edildi.

Kaynak: ANKA

