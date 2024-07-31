İzmir'de Kiracıya Ev Basma Olayı - Son Dakika
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İzmir'de Kiracıya Ev Basma Olayı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ev sahibi tarafından çıkmaya zorlanan ve evi basılan kiracı Arzu Akbulut, olayın şokunu yaşıyor. Ev sahibinin oğlu tarafından kapıya dayanarak dehşeti yaşatan Akbulut, korku ve endişe içinde olduğunu ifade etti. Evden çıkamadığı için eşyalarını topladığını ancak yeni bir ev bulamadığını belirten Akbulut, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi. Ev sahibi ve annesi ise polis tarafından aranıyor.

31.07.2024 10:32
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ev sahibi tarafından çıkmaya zorlanan ve evi basılan kiracı Arzu Akbulut, olayın şokunu hala yaşıyor. Dehşet anlarını anlatan ve ev aradığını, bulamadığını ifade eden Akbulut, "Korkuyorum ve endişe ediyorum. Kapıyı açmış olsaydım şu an benim cenazem çıkacaktı. Bugün mezardaydım. Kapıyı hem alttan hem üstten kilitledim. Eşyaları topladım; ama ev bulamadığım için çıkamadım" dedi.

Karabağlar ilçesindeki bir apartmanda ev sahibinin oğlu Abdülhamit B. (24), çıkmaya zorladığı kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşatmıştı.

Dakikalarca kapıyı tekmeleyip yumruklayan sinirli ev sahibi Abdülhamit B. (24)'nin evi basma anı ve "3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın" dediği anlar ise kameralara yansımıştı.

"Kapıyı açsam cenazem çıkacaktı, hala korkuyorum"

Kiracı Arzu Akbulut (52) ise hala olayın şokunu yaşıyor. "Kapıyı açsaydım bu evden cenazem çıkacaktı" diyen Akbulut, ev sahibi ile annesinin 35-40 dakika boyunca kapıyı zorladığını söyledi. Kendisini eve kilitlediğini belirterek çok korktuğunu ifade eden Akbulut, çaresizce gitmesini bekledikten sonra şikayetçi olduğunu anlattı.

"Eşyalarımı topladım, ev arıyorum; ama bulamadım"

Evdeki eşyalarını toplayan; fakat ev bulamadığı için çıkamayan Arzu Akbulut, "12 yıllık kiracıyım ben burada. 12 yıl önceki ev sahibim farklıydı, 3 yıl önce ev satıldı. Herhangi bir aramızda anlaşmazlık yoktu. Eylül ayında evleneceği için ev sahibimin oğlu evden çıkmamı istediler. Ev bulunca çıkacağımı söyledim. Ben keseme göre bakmak zorundayım; çünkü askeri ücretle çalışan bir insanım. 20-25 bin kira verecek halim yok. Şu an çevrede o şekilde; ama baktım, bulamadım. Bana sürekli mesaj atıyorlar, buldukları evleri atıyorlar. Ben çıkacağım, çıkmayacağım değil. İki aydır benim evim toplu halde. Ben sehpanın üzerinde yiyorum, içiyorum, topluyorum" dedi.

"Kapıyı hem alttan hem üstten kilitledim ve siper oldum"

Eski kiracı olduğu için 5 bin TL'ye oturduğunu ifade eden Arzu Akbulut, 15 bin TL yeni bir kira teklif ettiğini, onunda kabul edilmediğini söyledi.

Arzu Akbulut, "Olay akşamı beni aradı, ileri geri konuşmaya başladı. 'Gelip seni orada rezil ederim, sana dayak atarım' dedi, bende kapattım. Sessiz kalmayı tercih ettim. Aradan 35-40 dakika geçti, zil çaldı. Kapının merceğinden bakarken oğlunu gördüm. Dedim ki, 'Abdülhamit git' lütfen dedim. 'Ev bulunca çıkacağım' dedim. Kapıyı tekmeleyerek kırdı, kapıma zarar verdi. Bu kapıyı açmış olsaydım şu an benim cenazem çıkıyordu bu evden. Bunun hesabını kim verecekti? Bu kadar ucuz mu insanların hayatları? Ben korkuyorum, endişe ediyorum ve devletimden yardım istiyorum, sahip çıkmasını istiyorum. O insan nasıl ceza alacaksa alsın, bunu istiyorum. Elinde levyeyle gelmiş. Burada benim bir ayakkabılığım vardı, onu da kırıyorlar zaten. Kapıyı hem alttan hem üstten kilitledim ve siper oldum. Kapıyı açtığım zaman ölseydim ne olacaktı? Bugün mezardaydım" ifadelerine yer verdi.

Akbulut, son olarak şöyle devam etti:

"Gerçekten kiracılık çok zor. Kiracılar çok mağdur durumda. Kalkıp bizden memur kefil istiyorlar. Emekli de olmayacak. Şimdi iki aylık depozito istiyorlar, iki kira bedeli isteniliyor ve artı emlakçı parası isteniliyor. Bir insanın bir evden çıkması şu an 150-200 bin lira. Ben de onu verecek durumda değilim işin açıkçası."

Öte yandan, kapıya dayanan ev sahipleri Abdülhamit B. ve annesi Havva B. polis tarafından hala aranıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Kiracıya Ev Basma Olayı - Son Dakika

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