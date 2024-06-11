İzmir'de Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretsiz

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İzmir'de, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşımın ücretsiz olacağı açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvaylar, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00'dan 19 Haziran Çarşamba günü 24.00'e kadar devam edecek. - İZMİR