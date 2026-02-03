Bayındır'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği başladı - Son Dakika
Bayındır'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği başladı

Bayındır\'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği başladı
03.02.2026 10:55  Güncelleme: 10:57
İzmir Bayındır İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlar Arası Voleybol Şenliği, kamu kurumları arasında birlik ve spor kültürünü güçlendirmeyi amaçlayarak 8 takımın katılımıyla başladı. Turnuvanın üç hafta süreceği ve dostluk içinde mücadele edileceği belirtildi.

İzmir Bayındır İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurumlar Arası Voleybol Şenliği başladı. İlçedeki kamu kurumları arasında birlik, beraberlik ve spor kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan organizasyonda 8 takım mücadele ediyor.

Turnuvada Adliye Spor, Tarım Kredi Spor, Bayındır Belediyesi Zabıta Gücü, Yıldız Spor, Bayındır Milli Eğitim, Orman Spor, Emniyet Spor ve Müftülük Spor takımları yer alıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen müsabakalar, belirlenen fikstür doğrultusunda üç hafta boyunca devam edecek.

Kurumlar arası voleybol şenliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Bayındır İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dr. Erdal İnce, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Bu turnuva ile kurumlarımız arasında kaynaşmayı artırmayı, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Üç hafta sürecek müsabakaların dostluk ve centilmenlik içerisinde geçmesini temenni ediyoruz" dedi. Dr. İnce ayrıca, tüm Bayındırlıları müsabakaları izlemeye davet etti.

Kurum çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği voleybol şenliğinin, centilmence mücadeleler ve renkli görüntülerle tamamlanması hedefleniyor. - İZMİR

