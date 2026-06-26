İzmir'de Lüks Araç Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Lüks Araç Operasyonu

26.06.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 14 lüks araç ve 6 motor ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir merkezli 6 ilde yürütülen soruşturmada, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerinin çalıntı ve kaçak araçlarla değiştirilerek satıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda 14 lüks araç ile 6 kaçak araç motoruna el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin ağır hasarlı ve trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların kimlik bilgilerini çalıntı veya yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçlarla değiştirdiği, bu araçları vatandaşlara satarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da bulunan 14 lüks araç ile ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 6 araç motoruna el konuldu.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.A, F.A, E.Y, M.K, V.A, B.E.B, B.Y. ve S.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Ekonomi, Yerel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Lüks Araç Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:36:30. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir'de Lüks Araç Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.