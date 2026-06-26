İzmir'de Lüks Araç Operasyonu

(İZMİR) - İzmir merkezli 6 ilde yürütülen soruşturmada, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerinin çalıntı ve kaçak araçlarla değiştirilerek satıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda 14 lüks araç ile 6 kaçak araç motoruna el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin ağır hasarlı ve trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların kimlik bilgilerini çalıntı veya yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçlarla değiştirdiği, bu araçları vatandaşlara satarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da bulunan 14 lüks araç ile ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 6 araç motoruna el konuldu.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.A, F.A, E.Y, M.K, V.A, B.E.B, B.Y. ve S.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.