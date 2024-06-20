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İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Bahçedere Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler çevreye yayıldı. Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar.