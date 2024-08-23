İzmir\'de metro çalışması sırasında evlerde çatlaklar oluştu

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İzmir'in Konak ilçesinde, iddialara göre metro çalışması sırasında bazı evlerde gözle görülür derecede derin çatlaklar oluştu. Korku içerisinde olduklarını ifade eden vatandaşlar, çatlakların her geçen gün arttığını ve tedirgin olduklarını belirtti.

Konak ilçesindeki Eşrefpaşa semtinde, iddialara göre, Buca metrosu nedeniyle yapılan çalışmalar sırasında bazı evlerde derin çatlaklar meydana geldi. Özellikle Atilla Mahallesi'ndeki 3 binada derin çatlaklar dikkat çekerken, vatandaşlar çatlakların her geçen gün arttığını ve tedirgin olduklarını söyledi.

Vatandaşların bildirmesi üzerine mahalleye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise çatlakların oluştuğu binalarda inceleme yaptı.

"Hemen hemen her odada derin çatlak var. Korkuyoruz; ama mecbur oturuyoruz"

Aynı mahallede ikamet eden ve dairesinde gözle görülür derecede derin çatlaklar oluşan Kesüme Acar, zaman zaman seslerin geldiğini söyledi. "Korkuyoruz, gidecek yerimiz yok, mecburuz" diyen Acar, "Bu çatlaklar ağustos ayı içerisinde meydana geldi. Ben yoktum evde, çocuklar evdeydi. Çocuklar bütün duvarın boydan boya çatladığını söyledi. Sanki deprem gibi olmuş ve çocuklar korkmuş. Sonra ne yapacağımızı bilemedik ve eşimi aradım. Bazen sesler geliyordu ve o sırada tozlar dökülüyordu. Hemen hemen her odada çatlaklar var. Ekipler geldiler, incelediler 'kolonda bir şey yok' dediler. Gidecek yerimiz yok, mecbur oturuyoruz. Korkuyoruz dedi.

Öte yandan, Buca Metrosunda çalışmalar devam ederken, çatlakların neden olduğu önümüzdeki günlerde yapılan çalışmaların netleşmesiyle ortaya çıkacak. - İZMİR