İzmir'de Narkotik Operasyonları: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
İzmir'de Narkotik Operasyonları: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

12.02.2026 21:10
Menderes'te düzenlenen iki operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı.

(İZMİR) – İzmir'in Menderes ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde sokak üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 277 adet sentetik hap, 250 mililitre sıvılaştırılmış metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 1 adet muşta ve 21 santimetre uzunluğunda 1 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yönelik yürütülen çalışmalarda M.P. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 885 gram GHB uyuşturucu madde, 15 parça halinde satışa hazır 31 gram metamfetamin, 27 adet extasy hap, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli M.P.'nin hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, İzmir, Yerel, Suç, Son Dakika

