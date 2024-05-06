İzmir'de Nikah Sarayı'nda Dua Krizi - Son Dakika
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İzmir'de Nikah Sarayı'nda Dua Krizi

İzmir\'de Nikah Sarayı\'nda Dua Krizi

İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda, din görevlisinin nikah öncesi dua okuma isteği kadın nikah memuru tarafından engellendi. Nikah memuru, resmi dairede dua okunamayacağını belirterek din görevlisinin elinden mikrofonu aldı. Dua ederken salonda yüksek sesle müzik açılması ve protestolar yaşandı.

06.05.2024 17:00
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İzmir'de, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda din görevlisinin nikah öncesi dua okuma isteği kadın nikah memuru tarafından tepkiyle karşılandı. Nikah memurunun, "Burası resmi daire dua okumanıza müsaade edemeyiz, evinizde yapabilirsiniz" diyerek elinden mikrofonu aldığı din görevlisi dua ederken, salonda yüksek sesle müzik açıldı. Salondakiler tarafından tepki gösterilen olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda, nikah öncesi kadın nikah memuru ile din görevli arasında dua krizi yaşandı. Aile tarafından salona davet edilen ve nikah öncesi eline aldığı mikrofonla dua okumak isteyene din görevlisine, nikah memuru engel olmak istedi. "Burası resmi daire dua okumanıza müsaade edemeyiz, evinizde yapabilirsiniz" diyerek din görevlisinin elinden mikrofonu alan kadın nikah memuru geri çekilirken, hoca ise mikrofonsuz şekilde dua okumaya başladı. Hoca dua ederken bir anda salonda son ses müzik açılırken, misafirlerin müzik gürültüsü arasında 'amin' diyerek duaya katıldığı ve nikah memurunu 'ıslıkla alkışlayarak' protesto ettiği olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Nikah Sarayı'nda Dua Krizi - Son Dakika

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