İzmir'de Ölü Kedilerle İlgili Veteriner Gözaltında

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca'da Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında bir veteriner hekimin gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Buca'da Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan incelemede, çöp konteynerleri önünde bazıları yavru 33 ölü kedi olduğu tespit edilmiş ve olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda bir veteriner hekimin başsavcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alındığı bildirildi. Hekimin gözaltı işlemleriyle kedi ölümlerine ilişkin savcılığın soruşturması devam ediyor.