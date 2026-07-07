İzmir\'de Otluk Alanda Yangın

(İZMİR) - İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Evka-2 mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.35'te yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale saat 18.45'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.