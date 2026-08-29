İzmir\'de Pazar Alışverişi Zorlaşmış

(İZMİR) - İzmir'de vatandaşlar gelirlerinin düşük olması ve artan fiyatlar nedeniyle pazar alış-verişi yapamamaktan şikayet ederken, esnaf ise müşterilerin azalmasından dert yandı. Bir vatandaş, "Domates aldık, taze fasulye aldık hep onları yani yarım yarım, üçer beşer. Kırmızı biber üç tane alınır mı ya? Üç tane kırmızı biber, dört tane salatalık, yani meyvenin yanına yanaşılmıyor. Peynir olmuş 600 lira, 100 liralık alıyoruz, 200 liralık alıyoruz" dedi.

İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar Pazarı'nda vatandaşlar ve esnaf, yaşadıkları sıkıntıyı ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Vatandaşlar, gelirlerinin düşük olması nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmediğini belirterek, daha önce kilo ile aldıkları ürünleri artık yarım kilo veya tane hesabıyla alabildiklerini söyledi.

Pazarda alış-veriş yapan emekli Kadem Dilber, fiyatların artmasından yakınarak emekli maaşıyla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi. Dilber, şöyle konuştu:

"Bunlar el yakıyor. Çok pahalı her şey. Ben emekliyim, emekli ne kadar alabilirse onu alıyoruz. Üç gün önce Tayland'da oturan yeğenimin yanından geldim. İnanın tam yaşanacak yer orası. İmkanım olsa devamlı gidip orada yaşarım. Felaket kötü. ya biz tam yazın ortasındayız, her şeyin böyle ucuz olması lazım. 100'den aşağı, 200'den aşağı hiçbir şey yok. Bu nasıl yani? Verdiği 23 bin lira para, alabilirsen al. Çocuklar olmasa mümkün değil.

Domates aldık, taze fasulye aldık hep onları yani yarım yarım, üçer beşer. Kırmızı biber üç tane alınır mı ya? Üç tane kırmızı biber, dört tane salatalık, yani meyvenin yanına yanaşılmıyor. Peynir olmuş 600 lira, 100 liralık alıyoruz, 200 liralık alıyoruz. Yani haftayı geçiriyoruz."

"GEÇEN SENE 6-7 TON ALINAN ÜRÜN BU SENE 1,5 TON"

Yaz dönemi nedeniyle pazarda sakinlik yaşandığını söyleyen pazarcı esnafı Yaşar Özcan, şunları söyledi:

"İnsanlar yazlıklarında, köylerinde, sağda solda. Okulların kapanması dolayısıyla tabii ki bir sakinlik hissediliyor. Hava da sıcak, insan pazara çıkamıyor. Okullar açıldı mı insanlar yazlıklarından döner, köye gidenler memleketlerine döndü mü haliyle yine pazarlarımız canlanacaktır.

Şimdi patates, soğan iki sene boyunca 15 lira, 20 liraya kadar patates satıldı. Bu sene de üretim az. Geçen sene bir dönüm 6 ton, 7 ton verirken bu sene bir dönüm 1,5 ton soğan veriyor. Haydi vatandaş gelsin çiftçiyi kurtarsın bak. Okullar açıldı mı her evde yemek pişiyor, okula giden çocuklar için havalar biraz soğuduğu zaman sıcak yemek ister her zaman. Yazın adam bir domates, peynir ekmek, kavunla geçiniyor, gidiyor kahvaltısını yapıyor, gidiyor, öğle yemeğini, akşamını yatıp yatıyor. Ama kış oldu mu sulu yemek ister, sıcak yemek ister, bunların hepsi etkendir efendim."

"BİN LİRAYA YEŞİLLİK ALIYORUZ, YEMEKLİK YOK"

Emekli maaşıyla alış-veriş yaptığını belirten bir vatandaş, "Vallahi bin liraya işte gördüğün gibi yeşillik alıyoruz, domates, biber başka bir şey yok, yemeklik yok. Para yetmiyor yani, dolmuyor. Peynirin kilosu 600-700 lira. Peynir al da ye bakalım, yiyebilirsen" dedi.

"200 LİRAYA SADECE 10 TANE DARI ALINIYOR"

Pazarda mısır satan bir başka esnaf ise vatandaşların alış-veriş yaparken öncelik sırası oluşturduğunu belirterek, "Bakın görün işte, saat olmuş kaç, pazarda müşteri yok. Ne olacak abi, her şey pahalı, ekonomiyi görüyorsun yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük para birimi 200 lira. 200 liraya sadece 10 tane darı geliyor, düşün yani, nasıl olsun gidişat. Vatandaş da geliyor şimdi alış-veriş yapıyor, şimdi darı diyor 'sonraya kalsın, para kalırsa alırım' diyor. Öncelik diğer eşyalar diyor, ne yapsın insanlar mecbur yani. Kalırsa diyor artık bu lüks olmuş biliyor musun, varsa yerim, yoksa yemem diyor" diye konuştu.

"5 SENEDE BİR BİZİ GÖRÜYORLAR"

Asgari ücretle çalıştığını belirten Ergül Nizam, siyasileri sitem etti. Nizam, "Beş senede seçim zamanında görüyorlar bizi, ondan sonra unutuyorlar" ifadesini kullandı.