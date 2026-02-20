Ramazanda dilencilere yönelik denetimler artırıldı - Son Dakika
Ramazanda dilencilere yönelik denetimler artırıldı

Ramazanda dilencilere yönelik denetimler artırıldı
20.02.2026 13:29  Güncelleme: 13:31
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Ramazan ayı süresince dilencilik faaliyetlerine karşı denetimlerini sıklaştırdı. 2025 yılında 891 kişiye işlem yapılırken, toplamda 1 milyon 298 bin 928 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayı süresince kent genelinde dilencilik faaliyetlerine yönelik denetimlerini artırdı. 2025 yılı içerisinde 891 kişi hakkında işlem yapılırken, 1 milyon 298 bin 928 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve insani duygularının istismar edilmesini önlemek, kamusal alan düzenini sağlamak ve kent huzurunu korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle cami çevreleri, meydanlar, ana arterler ve yaya yoğunluğunun bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen kontrollerde, dilencilik yaptığı ve çevreyi rahatsız ettiği belirlenen kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi (Dilencilik) ve 37. maddesi (Rahatsız Etme) kapsamında idari yaptırım uygulanıyor.

Tutanakla el konulan paralar kamuya aktarıldı

Denetimlerde dilencilik faaliyetinden elde edildiği tespit edilen paralara da tutanakla el konularak kamuya aktarılıyor. Bu kapsamda son bir yılda 891 kişi hakkında işlem yapılırken, toplam 1 milyon 298 bin 928 TL idari para cezası uygulandı. 134 bin 399 TL'ye de el konularak kamuya aktarıldığı kaydedildi.

Yetkililer, Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçirilmesi, dayanışma ve yardımlaşma duygularının istismar edilmemesi amacıyla denetimlerin günün farklı saatlerinde kesintisiz sürdürüleceğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Son Dakika

Yerel

SON DAKİKA: Ramazanda dilencilere yönelik denetimler artırıldı - Son Dakika
