Vatandaş su dolu çukura düşmüştü; sorumlu şirkete 100 bin TL ceza
Vatandaş su dolu çukura düşmüştü; sorumlu şirkete 100 bin TL ceza

Vatandaş su dolu çukura düşmüştü; sorumlu şirkete 100 bin TL ceza
03.02.2026 10:39  Güncelleme: 10:41
İzmir Alsancak'ta sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde yürürken çukura düşen bir vatandaşın yaralanmasına sebep olan elektrik dağıtım şirketine, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

İzmir'de sağanak yağış sebebiyle Alsancak bölgesinde bir vatandaş oluşan su birikintisinde yürürken çukura düşmüştü. Büyükşehir Belediyesi, buradaki kazıda gerekli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle ile sorumlu elektrik dağıtım şirketine 100 bin TL idari para cezası uyguladı.

İzmir genelinde etkil olan sağanak yağış sebebiyle önceki gün Alsancak semtinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintisinde yürümek zorunda kalan bir vatandaş, güvenlik önlemi alınmayan çukura düştü. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği talihsiz anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki çekti.

İzmir Büyükşehir, ilgili firmaya cezai işlem uygulandı

Vatandaşın düştüğü çukurun, Alsancak'ta dönüşüm projesi yürüten elektrik dağıtım şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Bölgenin yoğun yaya ve araç trafiğine sahip olması nedeniyle güvenlik önlemlerinin titizlikle alınması, çevre düzeninin sağlanması ve onarımların hızla yapılması konusunda şirketi daha önce uyaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili elektrik şirketine 100 bin TL idari para cezası uyguladı.

Büyükşehir'in elektrik şirketine gönderdiği yazı şu şekilde: "İlgi yazımızla, kurumumuzdan aldığınız 02/10/2025 tarih 1088 numaralı 'Alsancak Dönüşüm Projesi' çalışmalarınız kapsamındaki çalışmalarınızda, (bölgenin yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu şehir merkezi olması nedeniyle) güvenlik önlemlerinin titizlikle alınması, çevre temizliği-düzeninin sürekli olarak sağlanması, onarımların hızla yapılması hususları tarafınıza iletilmiştir. 01/02/2026 tarihinde kentimizde yaşanan yoğun yağış ve fırtına sebebiyle kazı bölgesindeki çukura vatandaşımız düşmüş ve can güvenliği açısından tehlike yaşamıştır. Bu durumun, yağış esnasında bozulan güvenlikleri yenileyecek, mevcut olumsuzlukları giderecek, gerekli müdahaleleri yapacak bir personelinizin olmaması nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Açıklanan sebeplerle, Yönetmeliğimiz gereğince cezai işlem uygulanmış olup, meydana gelebilecek olumsuz durumlardan tarafınızın sorumlu olacağının bilinmesi, kazı bölgesinde güvenlik önlemlerinin sürekli olarak ve titizlikle alınmasının sağlanması ve ekli cezai işlem tutanağında belirtilen 100 bin TL'lik bedelin veznelerimize yatırılması, ödeme makbuzunun Müdürlüğümüze iletilmesini önemle rica ederim." - İZMİR

Kaynak: İHA

