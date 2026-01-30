İzmir'de Ekipler Gece Boyunca Sahada - Son Dakika
İzmir'de Ekipler Gece Boyunca Sahada

İzmir\'de Ekipler Gece Boyunca Sahada
30.01.2026 09:45  Güncelleme: 10:38
İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına, pompa istasyonlarında arızalara ve su baskınlarına neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle alarm durumuna geçti ve vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.

(İZMİR) - İzmir'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yıldırım düşmesi sonucu pompa istasyonunda arıza meydana gelirken, taşan dereler ve yoğun su baskınlarına karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle alarm durumuna geçti.

İzmir'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yıldırım düşmesi sonucu Halkapınar pompa istasyonunda arıza meydana gelirken, taşan dereler ve yoğun su baskınlarına karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle alarm durumuna geçti. Meteoroloji verilerine göre kısa sürede düşen yağış miktarı metrekare başına Buca'da 80 kilogram, Konak'ta ise 63 kilogram olarak ölçüldü. Bu yoğunluk, kent genelinde su birikintileri ve taşkın riskini artırdı.

Yıldırım pompa istasyonunu vurdu

Şiddetli hava koşulları sırasında Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi sonucu hatta arıza meydana geldi. Bu hattan beslenen Buca, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli'de su kesintisi yapıldığı bildirilirken arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıca yoğun yağış ve gelgit etkisiyle Manda Çayı, Meles ve Arap Deresi'nde taşkınlar yaşandı. Ekipler taşma riski bulunan alanlarda güvenlik önlemlerini artırırken, vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları yönünde uyarı yapıldı.

348 su baskını

112 İtfaiye Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 150 ihbar ulaşırken ekipler gelen çağrılara hızla müdahale etti. Çiğli'de bir üst geçitte oluşan tehlikeli durum kontrol altına alınarak risk ortadan kaldırıldı. Gaziemir Akçay Caddesi'nde araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ise ekipler tarafından güvenli alanlara ulaştırıldı.

İZSU (185) ve HİM (153) hatlarına ulaşan 348 su baskını ihbarının 142'si yol ve kavşaklarda, 206'sı ise ev ve iş yerlerinde yaşanan baskınlar olarak kayda geçti.

Buca Efeler Mahallesi'nde meydana gelen istinat duvarı çökmesine Fen İşleri ekipleri tarafından müdahale edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Tüm birimler teyakkuzda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm birimlerin sahada olduğunu ve gelişmelerin Afet Koordinasyon Merkezi tarafından anlık takip edildiğini belirtti. Yetkililer, zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunulmaması ve olumsuz durumların ilgili hatlara bildirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

