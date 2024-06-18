İzmir'de Sokak Hayvanlarına Destek Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

İzmir'de Sokak Hayvanlarına Destek Çağrısı

İzmir'in Bayraklı Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. 'Can dostlarımıza bir kap su' sloganıyla duyarlı vatandaşlara destek çağrısında bulunuldu.

18.06.2024 09:49
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İzmir'in Bayraklı Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. 'Can dostlarımıza bir kap su' sloganıyla duyarlı vatandaşlara destek çağrısında bulunuldu. Belirli periyotlarla ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakan Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının susuz kalmaması için herkesi daha duyarlı olmaya davet etti.

Bayraklı Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler geçiren sokak hayvanlarının yanında olmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla can dostlar için destek çağrısı yaptı. "Can dostlarımıza bir kap su" kampanyasıyla, ilçe genelindeki parklara ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara belirli periyotlarla su ve mama bırakılırken, katkı sağlamak isteyen vatandaşların uygun noktalara su kabı yerleştirmeleri çağrısında bulunuldu.

Can dostları unutmayalım

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizdeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Kısırlaştırmadan, rehabilitasyona kadar imkanlarımız dahilinde tedavi, aşı ve tüm bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileşmesi için vatandaşlarımızın da duyarlılığı oldukça önemli. Özellikle sıcak havalarda su bulmakta zorlanan can dostları unutmayalım, bir kap su ve mama ile destek olalım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Sokak Hayvanlarına Destek Çağrısı - Son Dakika

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