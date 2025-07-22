İzmir'de Su Arızası Yaban Domuzlarını Çekti - Son Dakika
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İzmir'de Su Arızası Yaban Domuzlarını Çekti

İzmir\'de Su Arızası Yaban Domuzlarını Çekti
22.07.2025 13:58  Güncelleme: 14:09
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İzmir Balçova'da meydana gelen su arızası, yaban domuzlarının sulak alanlara inmesine neden oldu. Uzun süre giderilemeyen arıza sonrası mahalle sakinleri sosyal medyada görüntü paylaşınca İZSU ekipleri harekete geçti ve arızayı onardı.

İzmir'de caddelerde meydana gelen su arızalarının uzun süre giderilememesi nedeniyle, yaban domuzları sulak alanlara inerek serinlemeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere gelen tepkiler üzerine harekete geçen İZSU ekipleri, arızaya müdahale ederek gerekli onarımı gerçekleştirdi.

İzmir'in Balçova ilçesine bağlı Asmaaltı Sokak'ta yaklaşık bir ay önce şebeke hattında arıza meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri arıza ihbarı üzerine bölgeye gelerek kazı çalışması yaptı ve arızayı tespit etti. Ancak ekipler, arızayı tamir etmeden ve bozdukları yolu onarmadan bölgeden ayrıldı. Aradan geçen bir aylık sürede kazı nedeniyle oluşan su birikintisi önce arıların, ardından ise çevredeki ormanlık alanda yaşayan yaban domuzlarının ilgisini çekti. Serinlemek için sulak alana gelen domuzlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada oluşan tepki üzerine harekete geçen İZSU ekipleri, daha önce tamamlamadıkları çalışmaları tekrar başlatarak su arızasını giderdi ve kazılan alanı onardı. Mahalle sakinleri, arızanın giderilmesinden memnun olduklarını belirtirken, İzmir'de yaşanan su kesintileri ve kuraklık nedeniyle bu tür arızaların zaman kaybetmeden onarılması gerektiğini vurguladı.

İzmir'in suyu azaldı

Su arızasının uzun süre giderilmemesinden dolayı mağduriyet çektiğini dile getiren mahalle sakini Hafize Çetintepe, "Bir aydan beri hemen hemen orada bir su patlağı var. Arılar geliyordu, bir sürü pislik oluyordu, çok kötüydü. Mahalle sakiniyiz, tabii ki rahatsız oluyorduk. Komşularımız, yani buradaki mahalle sakinleri domuzları çekmiş çünkü her akşam buradalar zaten. Daha sonra domuzların suda serinlediği görüntüler internet ortamına da düşmüş. Ekiplerde tepkiler üzerine harekete geçip bugün tamir ettiler. Ayrıca aşağı sokak mahallelerde, Onur Mahallesi, Çetin Emeç Mahallesi gibi yerlerde çok sık su kesintisi yaşanıyor. Bu yüzden sürekli yol çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da susuzluk var tabii ki. Barajlarımız boş olduğu için biz bile suyu idareli kullanıyoruz. Her yerde aynı durum söz konusu. Bu patlaklara daha hızlı müdahale edilirse daha iyi olur. Küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte barajlarımızın boş olması, suların boşa gitmesi bizleri, halk olarak, çok üzüyor. Bu nedenle, bir an evvel su kaçağı olan yerlerde, ister küçük bir yol ister borularda bir patlak olsun, hemen müdahale edilmesi çok daha iyi olur" dedi.

Mahalleli ile domuzlar iç içe

Mahalle sakinleri olarak yaban domuzlarını alışkın oldukları belirten Mete Küçükhacı, "Yaklaşık bir iki haftadır su sıkıntımız vardı. Aslında herhangi bir mahallede genel bir sıkıntı yoktu ama yolda arılar ve domuzlar gelip su içiyordu. Bu durum mikrop açısından biraz sıkıntılı olabilir. Bu nedenle şikayette bulunmuştuk, gelip yapılması adına. Büyükşehir Belediyemiz bugün geldi ve halletti. Şu an sıkıntı çözüldü diye umut ediyoruz. Bu bölgede domuzlar çok fazla. Saldırgan değiller çünkü mahalle sakinleri genelde her zaman çöpün kenarına yemek bırakıyor. Zaten akşam saat 6-7 olduğunda aşağıya inip yemek yiyorlar. Bu nedenle burada domuzlarla birlikte yaşıyoruz diyebiliriz. Muhtemelen domuzlar bir daha gelir. Çünkü sadece su içmek için değil, yemek için de geliyorlar. Ekmek ya da yemek artıkları çöpün kenarına bırakıldığı için bol bol domuz görmeye devam ederiz" ifadeleri kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Su Arızası Yaban Domuzlarını Çekti - Son Dakika

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