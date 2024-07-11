İzmir'de Taksi Ücretlerine Yeni Düzenleme - Son Dakika
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İzmir'de Taksi Ücretlerine Yeni Düzenleme

İzmir\'de Taksi Ücretlerine Yeni Düzenleme

İzmir'de taksi ücretlerine yapılan son düzenlemeyle indi-bindi ücreti 90 TL, kilometre ücreti ise 30 TL oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, fiyat artışının akaryakıt zammı nedeniyle yapıldığını belirtti.

11.07.2024 09:46  Güncelleme: 09:48
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İzmir'de, 1 ay önce artış yapılan taksi ücretlerine yeniden bir düzenleme yapılırken, son kararla indi-bindi ücreti 90 TL, kilometre ücreti ise 30 TL oldu.

İzmir'de taksi tarifelerine 1 ay önce yapılan ücret artışının ardından yeni bir düzenleme daha yapıldı. Son yapılan artış kararı, Ulaştırma Koordinasyon Merkezinden (UKOME) geçti. Buna göre, 80 TL olan indi-bindi ücreti 90 TL'ye çıktı. İlk açılış 20 TL, taksilerin kilometre ücretleri ise 30 TL olarak belirlendi.

"1 ay önce tarife uygulamıştık; fakat akaryakıta 6 lira daha zam geldi"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, 1 ay önce zam kararı alınmasının ardından neden tekrar bir fiyat artışı yapıldığını anlattı. Anık, "Biz 1 ay önce bir tarife uygulamıştık; fakat ondan sonra akaryakıta 6 lira daha zam geldi. Daha sonra biz İzmir Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek, revize yapmak istediğimizi söyledik ve revizemizi yaptık. Son karar, UKOME genel kurulundan geçti; yakın mesafe 90 TL, kilometre 30 TL, ilk açılış 20 TL oldu" dedi.

Taksimetre ayarlamaları ücretsiz yapılacak

Celil Anık, taksimetre ayarlamalarının ise ücretsiz bir şekilde, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından uzaktan erişimle yapılacağını söyledi.

Anık, "Biz geçen sene, ağustos ayının 11'inde fiyat ayarlaması yaptık. Tam 1 yıl oldu. 1 yıl önce 22 liraydı kilometre ücreti. Enflasyonun yüksekliği, araçların masrafının yükselmesi, sigorta paralarının yükselmesi, hepsine baktığımız zaman ayarlamamızı, revizemizi yaptık. Önümüzdeki günlerde imzadan çıktıktan sonra da esnaf arkadaşlarımıza duyuracağız" ifadelerine yer verdi.

Korsan uyarısı: "Binen de suçlu"

Korsan taşımacılıkla ilgili mücadeleye değinen Celil Anık, şöyle devam etti:

"İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz; ancak sadece bizim yapmamızla bu iş bitmiyor. Bugün üç tane korsan taşımacılık yapan araç kapandı. Burada önemli olan, korsanın önüne geçilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Korsan yapanlara verilen ceza şuan yetersiz; iki ay araç kapanıyor, 30 bin TL ceza yazılıyor. 2 bin 300 lira da aracın içine binen yolcuya ceza yazılıyor. Ne oldukları belli değil. Bu araçlarda bir kaza olduğu zaman sizin hiçbir can güvenliğiniz yok. Bu araçlara binenlerin dikkatli olması gerekiyor. Birleşik yolcuyla biniyorsunuz, toplama yolcuyla biniyorsunuz. Bir tanesinin poşetinden madde çıktı. Bir kontrolde bunlar ortaya çıksa. O arabanın içine binen düzgün yolcu da suçlu konumuna düşer." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Taksi Ücretlerine Yeni Düzenleme - Son Dakika

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