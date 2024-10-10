İzmir'de Tip'li Kadınlar Yaya Geçidine Pankart Asarak Kadın Cinayetlerini Protesto Etti

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Çevredekiler fark etmese Türkiye\'yi ayağa kaldıracak bir sapık dehşeti daha yaşanacaktı

(İZMİR)- TİP üyesi kadınlar, İzmir'de kadın cinayetlerini yaya üst geçidine pankart asarak protesto etti.

TİP üyesi kadınlar, son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla İzmir'in en hareketli ilçelerinden biri olan Konak'ta, yayaların yoğun olarak kullandığı Konak Pier Köprüsü olarak da bilinen Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cenk Yeşilpınar yaya geçidine "Erkek şiddeti politiktir, kadınlar bitirecek" yazılı pankart astı.