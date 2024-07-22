İzmir\'de toplu ulaşımda 90 dakika süresince ücretsiz aktarma sistemi başladı

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İzmir'de toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma sistemi bugün başladı. Özellikle ekonomik şartların getirdiği zorlukları tüm yoğunluğuyla hisseden gençler bütçelerini rahatlatacak uygulama için Başkan Tugay'a teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına imksn tanıyacak sistem bugün başladı. Yolcular artık ilk biniş ücretini ödedikten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapabiliyor.

İzmirliler, 90 dakika ücretsiz aktarma sistemini memnuniyetle karşıladı. Ekonomik şartlar nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını söyleyen yurttaşlar uygulama için Başkan Cemil Tugay'a teşekkür etti. Gençler ise ulaşım bütçesinden sağlayacakları tasarrufla daha fazla sosyalleşme imkanı bulacaklarını ifade etti.

Üçüncü toplantıda kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına imkan tanıyacak sisteme ilişkin teklif, 10 Temmuz'da yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme geldi. Daha önce iki kez oy çokluğu ile reddedilmesi nedeniyle Başkan Tugay'ın "Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz" dediği teklif, son toplantıda oybirliğiyle kabul edildi. - İZMİR