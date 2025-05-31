İzmir\'de Torbalı Hayvan Pazarı Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından Torbalı Kurban Pazarı'nı su basarken esnaf, Torbalı Belediyesine tepki gösterdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışlarının devam ettiği Torbalı Hayvan Pazarı'nı, etkili olan sağanak yağışın ardından su bastı. Kurbanlık hayvanlar da sular içerisinde kaldı. Hayvanlarının sağlığından endişe eden esnaf, ve maddi kayıp yaşama riski taşıdıklarını belirterek Torbalı Belediyesine tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Torbalı'da yağmur sonrası su basan belediyenin hayvan pazarının durumu hakkında açıklama yaparak, "Bu alanı vatandaşa para karşılığı kiralıyorsunuz. Para almayı biliyorsunuz da, hizmet vermeye gelince ortada yoksunuz. Altyapı yapacak beceriniz yok, tamam peki bir vidanjör yollayıp suyu çektirmek de mi aklınıza gelmiyor. Belediyenin ilgisizliği yüzünden kurbanlıklar suyun içinde perişan" dedi. - İZMİR