İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma asteğmen Antalya'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma asteğmen Antalya'da toprağa verildi

İzmir\'de trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma asteğmen Antalya\'da toprağa verildi

Otomobilinin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen Enes Bağcı için Antalya'nın Kumluca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine asteğmenin ailesi, Antalya İl Jandarma Komutanı ve Kumluca Belediye Başkanı da katıldı.

25.02.2024 17:55  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma asteğmen, Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi.

Otomobilinin tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Asteğmen Enes Bağcı için Antalya'nın Kumluca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merkez Eski Cami'de kılınan namazın ardından Bağcı'nın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine asteğmenin ailesinin yanı sıra Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Asteğmen, Jandarma, Antalya, Kumluca, İzmir, Antalya, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma asteğmen Antalya'da toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 20:08:12. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma asteğmen Antalya'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement