İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı

21.05.2022 13:37
İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı

İzmir'in Konak ilçesinde 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlara keşkek ve lokma ikramı yapıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlara keşkek ve lokma ikramı yapıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk mutfağının tanıtmakta geç kaldıklarını ifade ederek, "Bize düşen mutfağımızın tanıtımı iyi yapmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, İzmir'de de kutlandı. Konak ilçesinde bulunan Hükümet Konağı önünde yapılan kutlama programında vatandaşlara keşkek ve lokma ikramı yapılırken, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı. Programda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu de bir konser verdi.

"Bize düşen mutfağımızın tanıtımı iyi yapmaktır"

Programın açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin coğrafyasının tarih boyunca çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığının altını belirterek, "İnsanoğlunun var oluşundan itibaren bu topraklar üzerinde medeniyet var. Medeniyetin temel taşlarından birisi de özgün mutfaktır. İmparatorluğumuzun uzandığı bütün coğrafyalardan buraya mutfak anlayışları intikal etmiş durumda. Bunlara da en iyi şekilde kendi bünyemizdeki özgü tatları da katarak tüm dünyaya sunmuşuz. Mutfak vazgeçilmez bir şey. Dünyada Fransızlar, İtalyanlar ve Çinliler mutfaklarının tanıtımını iyi yapmış, biz biraz geç kalmışız. Ancak bizim mutfağımız en özel ve en güzel mutfaklardan biri. Bunu gelen yabancılar da 'Bunu niye dünyaya tanıtmıyorsunuz' diye soruyorlar. Mutfağımızı tanıtmamız lazım. Bunu ticaretin ve turizmin de unsura haline getirmemiz lazım. Sırf bir şeyler yemek için insanlar bir yerden bir yere seyahat ediyor. Bize düşen mutfağımızın tanıtımı iyi yapmaktır. Bulunduğumuz hafta da bunu sağlamak için düzenlenen bir hafta" dedi.

İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta ise Türk toplumunda mutfağın öneminin çok özel olduğunu ifade ederek, Türk mutfağının tanıtımını yapmak için çalışacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da, yurt dışı temsilcilikleri tarafından dünyanın farklı ülkelerinde Türk mutfağını tanıtmak için çeşitlik etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlara keşkek ve lokma ikramında bulundu. - İZMİR

İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı
İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı
İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı
İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı
İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı
İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı
İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı
İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı
İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı
İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı

YORUMLAR
500
İzmir'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı İzmir'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu
Kaynak: İHA

Yavuz Selim Köşger, İzmir, Mayıs, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
13:11 Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 13:45:50. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement