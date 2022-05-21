İzmir'de Türk Mutfağı Haftası kutlandı

İzmir'in Konak ilçesinde 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlara keşkek ve lokma ikramı yapıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk mutfağının tanıtmakta geç kaldıklarını ifade ederek, "Bize düşen mutfağımızın tanıtımı iyi yapmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, İzmir'de de kutlandı. Konak ilçesinde bulunan Hükümet Konağı önünde yapılan kutlama programında vatandaşlara keşkek ve lokma ikramı yapılırken, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı. Programda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu de bir konser verdi.

"Bize düşen mutfağımızın tanıtımı iyi yapmaktır"

Programın açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin coğrafyasının tarih boyunca çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığının altını belirterek, "İnsanoğlunun var oluşundan itibaren bu topraklar üzerinde medeniyet var. Medeniyetin temel taşlarından birisi de özgün mutfaktır. İmparatorluğumuzun uzandığı bütün coğrafyalardan buraya mutfak anlayışları intikal etmiş durumda. Bunlara da en iyi şekilde kendi bünyemizdeki özgü tatları da katarak tüm dünyaya sunmuşuz. Mutfak vazgeçilmez bir şey. Dünyada Fransızlar, İtalyanlar ve Çinliler mutfaklarının tanıtımını iyi yapmış, biz biraz geç kalmışız. Ancak bizim mutfağımız en özel ve en güzel mutfaklardan biri. Bunu gelen yabancılar da 'Bunu niye dünyaya tanıtmıyorsunuz' diye soruyorlar. Mutfağımızı tanıtmamız lazım. Bunu ticaretin ve turizmin de unsura haline getirmemiz lazım. Sırf bir şeyler yemek için insanlar bir yerden bir yere seyahat ediyor. Bize düşen mutfağımızın tanıtımı iyi yapmaktır. Bulunduğumuz hafta da bunu sağlamak için düzenlenen bir hafta" dedi.

İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta ise Türk toplumunda mutfağın öneminin çok özel olduğunu ifade ederek, Türk mutfağının tanıtımını yapmak için çalışacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da, yurt dışı temsilcilikleri tarafından dünyanın farklı ülkelerinde Türk mutfağını tanıtmak için çeşitlik etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlara keşkek ve lokma ikramında bulundu. - İZMİR