İzmir'de Uluslararası İşletmecilik Kongresi - Son Dakika
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İzmir'de Uluslararası İşletmecilik Kongresi

İzmir'de düzenlenen kongrede işletmecilik sorunları ve çözümleri ele alındı. İş dünyasıyla akademi birleşti.

08.05.2025 15:36
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Uluslararası işletmeciliğin rotası İzmir'de çizildi

Üniversite ile iş dünyasından örnek iş birliği

İZMİR - Türkiye'nin en önemli akademik etkinliklerinden biri olan 24. Uluslararası İşletmecilik Kongresi bu yıl İzmir'de Yaşar Üniversitesi ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği iş birliğinde, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Kongrede, Türkiye'de işletmecilik alanındaki sorunlar ve güncel çözüm önerileri ele alındı.

İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde yapılan 24. Uluslararası İşletmecilik Kongresi'nin açılış törenine önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet M. Kasapoğlu, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ve BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş'in yanı sıra çok sayıda akademisyen, iş insanı ve sektör temsilcisi katıldı.

Omuz omuza çalışıyoruz

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Uluslararası İşletmecilik Kongresi'nin; uzman akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, karar vericiler, girişimciler ve öğrencilerin bir araya gelerek fikirlerini paylaştıkları ve bilgilerini aktardıkları çok önemli bir platform olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kandiller şöyle devam etti: "En köklü ve kurumsal kongrelerden birisi olan Uluslararası işletmecilik Kongresi'nin temelleri 2001 yılında atılmış olup, bu sene 24.'sünü Yaşar Üniversitesi ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği iş birliğinde gerçekleştiriyoruz. Kongrenin kapsamı, ulusal ve uluslararası katılımcıların bir araya gelmesi ve farklı perspektiflerin paylaşılması açısından geniş bir coğrafi kapsama sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Biz İzmir Üniversiteleri Platformu olarak beraber çalışıyoruz. Hem merkezi hem yerel yönetimle çalışıyoruz. STK'larla omuz omuza çalışıyoruz. İşletme disiplini ilke olarak zaten sektörle iç içe durmak zorunda. Sektörle ilgili düzenlediğimiz 4 panelimiz var. Ağırlıkla özel sektörün üst düzey yöneticileriyle beraber olma fırsatını bulabileceğimiz paneller oldu. Kongremizde ayrıca atölye çalışmalarımız da olacak. Kongrede gerçekleştirilecek olan konuşmalar, sunumlar, paneller veya çalıştaylar aracılığıyla işletmenin dört ana alanında sunulacak olan çalışmalar ile araştırma bulguları, yeni teknolojiler, sürdürülebilir politikalar ve ulusal-uluslararası veya uygulamalı çözümler üzerine odaklanılacak ve alanında uzman sektör temsilcileriyle etkileşim halinde olacağız."

102 yıl sonra aynı kararlılıkla

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz bugüne kadar sadece üniversitelerin ve akademi çevrelerinin organize ettiği, akademik bir kapsamda yürüyen Uluslararası İşletmecilik Kongresi'nin bu yıl iş dünyasına da kapılarını açtığını belirterek, "Dünya iklim krizleri ve toplumsal dönüşümlerle, teknolojik açıdan büyük bir değişimden geçiyor. Bu kongre bu değişimin eşinde bir çağrıdır. İzmir İktisat Kongresi'nden 102 yıl sonra aynı kararlılıkla bilim ve sanayiyi yükseltmek ve yüksek katma değerli ürünleri birlikte üretmek için buradayız. 2025 yılında yapılan kongrede ilk kez iş dünyasına da kapılarını açmıştır. Yaşar Üniversitesi ile ev sahipliği yaptığımız bu kongrenin güçlü bir bilim kurulu, sistematik işleyen bir yapısı ve bildirilerin bilimsel altyapısı var. Panellerde girişimciliği konuşurken, döngüsel ekonomiyi masaya yatırırken, finansmana erişimi, dijital dönüşümü tartışırken iş dünyasının bu konulara yaklaşımını, beklentilerini, ihtiyaçlarını da elimizden geldiğinde siz hocalarımıza da aktarmaya çalışacağız. Teori ile pratiğin bir arada bulunduğu kongrenin bu açıdan çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İzmir dünya markası

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet M. Kasapoğlu İzmir'in bir dünya markası olduğunu belirterek, "İzmir dünya markası ve üreten bir kent. Sanayide, ekonomide, toplumsal yaşamda, eğitimde öncü olmuş bir şehir. İşte bu nedenle üniversite ve iş dünyası iş birliğinde yapılan bu kongrede ortaya konulan veriler bir manifesto niteliği taşıyacak. Reel iş birliklerinin artması açısından önemli bu başlangıç olacak" diye konuştu.

Vali Dr. Elban: İki kutuplu dünya

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da dünyanın iki kutuplu bir hale geldiğini belirterek, "Batı dünyası dediğimizde bilimde, sanayide, teknolojide ileriye gitmiş, dünyayı yukarıya çeken uygarlık olarak kabul ediyorduk. Bugün itibariyle Batı'nın yanına Doğu da ortak oldu. Batı neredeyse Doğu'yla olan rekabeti kaybetme noktasında geldi. Doğu'daki baş döndürücü gelişmeyle birlikte dünya ekonomik anlamda iki kutuplu hale geldi. Dolayısıyla işletmeciliğin ana konularından içerisinde yer alan rekabet kavramı hepsinden daha çok öne çıkmaya başladı. Artık hiçbir şey kimsenin tekelinde değil. Bu yüzden biz konumumuzu doğru seçmeli ve ekonomik ilişkilerimizi düzenlemeliyiz. Biz ilk üç sanayi devriminde dünyayla rekabet edemedik. 4'üncü sanayi devriminde hızlı hareket edersek dünyayı yakalayabiliriz. Bunun için de dijitalleşmeyi takip etmeliyiz. Toplum doğrudan 5.0'a geçmiş ve tüketiciye sen bilmiyorsun, böyle tüketmen lazım ı dayatmış durumda. Dolaysıyla çok hızlı şekilde 4.0'ı yakalayıp geçip toplum 5.0'ı yakalamamız lazım" dedi.

Açılış töreninde ayrıca İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ve Uluslararası İşletmecilik Kongresi Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Şükrü Akdoğan da konuşma yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Uluslararası İşletmecilik Kongresi - Son Dakika

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