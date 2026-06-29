İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 kg Esrar Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir Balçova'da polis tarafından durdurulan araçta 15 kilogram esrar-skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balçova ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 kilogram esrar-skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.Ö., H.Ö. ve M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.