İzmir'de Vefat Eden Şoförler İçin Tavuk Pilav Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

İzmir'de Vefat Eden Şoförler İçin Tavuk Pilav Hayrı Düzenlendi

İzmir\'de Vefat Eden Şoförler İçin Tavuk Pilav Hayrı Düzenlendi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, vefat eden tüm üyelerini anmak amacıyla tavuk pilav hayrı gerçekleştirdi. Oda başkanları Seyfi Özgizler ve Sedat Öner'in de anıldığı etkinliğe üyeler ve vatandaşlar katıldı. Oda Başkanı Erkan Özkan, geçmişi hatırlamanın önemine vurgu yaptı. Polis Haftası dolayısıyla, şehit polisler de anıldı. Pilav ve ayran ikramından sonra, vefat edenlerin ruhuna Fatiha okundu.

11.04.2025 13:27
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından vefat eden tüm üyelerini anmak için tavuk pilav hayrı yapıldı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binası önünde, başta geçmişte oda başkanlığı görevi yürüten Seyfi Özgizler ve Sedat Öner olmak üzere, vefat eden tüm oda üyelerini anmak için tavuk pilav hayrı gerçekleştirildi. Düzenlenen hayra, oda üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Geçmişini bilmeyen geleceğine ışık tutamaz"

Düzenlenen hayırla ilgili açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Bizim sosyal sorumluluk projelerimiz var ve göreve başladığımızdan bu yana bu projelerden bir tanesini bugün gerçekleştirdik. Geçmişini hatırlamayan, geçmişini bilmeyen geleceğine ışık tutamaz. Bu anlayışla, biz de Şoförler Odası yönetimi olarak, geçmişte bu odaya hizmet etmiş, başkanlık yapmış, yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yapmış, üyelik yapmış; odaya kayıtlı ya da kayıtsız olarak bu meslekte şoförlük yapmış ve görevleri başında çeşitli sebeplerle vefat etmiş tüm kardeşlerimizi hatırlamak ve anmak istedik. Bu programı aslında Kadir Gecesi'nde düzenlemeyi planlamıştık ancak ülkemizdeki olağan dışı durumlardan dolayı bir süre toplu etkinlikler durduruldu. Bu sebeple bugüne erteledik. Cuma saatine denk getirerek, geçmişte odamıza büyük emekleri olmuş kişileri, bu meslekten evlerine ekmek götürmüş olan ağabeylerimizi, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı ve ebediyete intikal edenleri bir kez daha hatırlamak istedik. Gayemiz budur" diye konuştu.

Konuşmasında Polis Haftası olması nedeniyle polislere de yer veren Özkan, "Ayrıca bu hafta Polis Haftası. 7-13 Nisan tarihleri arasında Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle tüm polislerimizin Polis Haftası'nı tebrik ediyor, bu hayır vesilesiyle ebediyete intikal etmiş ve şehit olmuş tüm polislerimizi de rahmetle anıyorum" dedi.

Pilav ayran hayrının ardından ebediyete intikal etmiş olanların ruhuna Fatiha suresi okundu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Vefat Eden Şoförler İçin Tavuk Pilav Hayrı Düzenlendi - Son Dakika

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