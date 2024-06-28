İzmir\'de yarım kalan belediye binası hırsızlar tarafından talan edildi

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İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye binası olarak projelendirilen ancak yarım kalan bina, hırsızlar tarafından talan edilerek harabeye çevrildi. Milyonlarca lira harcanarak yüzde 70'i tamamlanan binanın kendi haline bırakılması ve ortaya çıkan görüntüler yürek sızlatırken, kamu parasının heba edilmesi tepki topladı.

Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde Torbalı Belediyesi hizmet binası olarak projelendirilen binanın içler acısı hali görenleri üzüyor. 2017 yılında ihalesi yapılan ve yüklenici firmanın iflas etmesiyle yarım kalan bina, hırsızların hedefi oldu. 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, bodrum, zemin dahil 5 kattan oluşan ve kaba inşaatının yüzde 70'i tamamlanan yapı, hırsızlar tarafından adeta talan edildi. Binanın girişindeki çerçeveler sökülerek, klimalar çalındı, camları kırıldı. Duvarlardan delikler açarak katlara ulaşan hırsızlar, binada para edebilecek ne varsa sökerek çaldı.

Milyonlarca lira kamu zararı oluştu

Aynı zamanda fuhuş yuvasına dönen, alkoliklerin mekanı olan binada milyonlarca lira kamu zararı oluştu. Yapımına harcanan milyonlarca liranın yanında atıl durumda kalmasıyla da oluşan zarar, milli servetin heba edildiğini gözler önüne serdi.

Duruma tepki gösteren Halil Öztürk (70) isimli vatandaş, "Yapılması şart artık. Bu bizim malımız. Senin ve benim cebimizden çıkarak yapılıyor. Biran önce tamamlanmalı" dedi.

Erkan Portakal (73) isimli vatandaş da, hırsızlık olaylarının yaşandığını, binanın nasıl kullanılacaksa tamamlanması gerektiğini ve bu haline üzüldüklerini söyledi.

Yılan hikayesine dönen binanın daha önce 285 öğrenci kapasiteli yurda dönüştürüleceği açıklanmıştı. - İZMİR