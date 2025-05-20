İzmir'de Yerli Ayçiçeği Tohumları Dağıtıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yerli Ayçiçeği Tohumları Dağıtıldı

İzmir\'de Yerli Ayçiçeği Tohumları Dağıtıldı

İzmir'de 45 üreticiye yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı, kuraklığa dayanıklı ekim teşvik ediliyor.

20.05.2025 14:49
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İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında "Ayçiçeği Üretimi Geliştirme Projesi" ile yerli ve hibrit ayçiçeği tohumları üreticilere teslim edildi.

Menemen ilçesi Seyrek Mahallesinde düzenlenen etkinlikle Menemen, Aliağa ve Çiğli'de ayçiçeği üretimi gerçekleştiren 45 üreticiye toplamda 2 bin 125 da alanda ekimi gerçekleştirilmek üzere 85 torba TR 2242 CL yerli hibrit ayçiçeği tohumu teslim edildi.

Etkinlikte konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin "İlimizde 2024 üretim sezonunda 31 bin 738 da alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirilmiş, 7 bin 971 ton ürün elde edilmiştir. Ayçiçeği bitkisi kuraklığa nispeten dayanıklı bir bitkidir. Daha fazla sulama ihtiyacı duyulan ürünler yerine daha az suya ihtiyaç duyan ayçiçeği ekimini ilimizde artırmayı amaçlıyor ve bu kapsamda projeler yürütüyoruz. TAKE kapsamında yürütülen Ayçiçeği Üretimi Geliştirme Projesi de bunlardan biri. Projenin bütçesinin yüze 50'si Bakanlığımızca karşılanıyor. Bugün burada dağıtılan tohumlar tamamen yerli TR 2242 CL hibrit ayçiçeği tohumu. Bu tohum yüksek verim, yağ oranı ve dane ağırlığı ile dikkat çeken bir ürün" dedi. Artık tüm dünyanın gündeminde olan kuraklık ve su sıkıntısına karşı tarımın da şekillendiğini ve daha az suya ihtiyaç duyan ürünlere geçilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin "Artık sadece üretmek yetmez. Artık değişen dünya koşullarını da düşünerek üretmemiz lazım. Bakanlık olarak Yeni Destekleme Modelini de su kısıtı noktasında şekillendirdik. Su kısıtı olan havzalarda bunun önüne geçmeye yönelik, daha az su isteyen ürünlerle oluşturulan bir üretim planı var ve bu planla ilerleyen üreticilere ilave desteklemeler veriliyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Yerli Ayçiçeği Tohumları Dağıtıldı - Son Dakika

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