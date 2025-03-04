İzmir'deki Cinayet Soruşturmasında 4 Şüpheli Tutuklandı

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(İZMİR)- İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında cinayette silahı kullanan ve azmettiricinin de olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 26 Şubat'ta meydana gelen silahlı saldırıda, Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 41 yaşındaki S.B., sabah işe gitmek üzere bindiği aracında vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında cinayeti işleyen kişinin 29 yaşındaki A.G. olduğu, saldırının azmettiricisinin ise 42 yaşındaki A.B. olduğu tespit edildi. Ayrıca suç aletinin temini, saklanması ve şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri belirlenen F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G. de (17) emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden F.B., M.B., İ.G. ve D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayeti işlediği belirtilen A.G., azmettirici A.B. ve diğer şüpheliler D.K. ile S.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında, A.B.'nin eşinden ayrılmayı planladığı ve bu süreçte yaşadığı sorunlar nedeniyle cinayeti kızının nişanlısı A.G.'ye işlettiği, diğer şüphelilerin ise cinayete ait silahın temin edilmesi, saklanması ve şüphelinin kaçmasına yardım ettiği belirtildi.