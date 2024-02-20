İzmir Gazeteciler Cemiyeti 2023 Süleyman Alasya Basın Ligi kupa töreni yapıldı. Törene katılan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, "Medyanın yaşadığı zorluklar ve baskılar ortadayken İzmirli gazetecilerin kaynaşması, motivasyonu ve spora teşvik edilmesi için bu ligin düzenlenmesini çok önemsiyorum. Böyle zor günlerde mesleki dayanışmayı artırmak, inanç birlikteliği yaratmak gerekiyor" dedi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti 2023 Süleyman Alasya Basın Ligi kupa töreni bugün KSK Fan Zone'da gerçekleştirildi. Törene CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İGC yönetim kurulu üyeleri, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, turnuvaya katılan basın mensupları, medya kuruluşlarının temsilcileri ve İGC üyeleri katıldı.
Dostluk ve dayanışma içinde geçen turnuvanın ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, "İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi 2023 Süleyman Alasya Sezonu Kupa Töreni'nde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Medyanın yaşadığı zorluklar ve baskılar ortadayken İzmirli gazetecilerin kaynaşması, motivasyonu ve spora teşvik edilmesi için bu ligin düzenlenmesini çok önemsiyorum. Böyle zor günlerde mesleki dayanışmayı artırmak, inanç birlikteliği yaratmak gerekiyor. Bunu da İzmir Gazeteciler Cemiyeti çok iyi yapıyor." sözleri ile İzmir basına desteklerini iletti.
Bugüne dek spora ve sporcuya verdiği önemi her fırsatta dillendiren Tugay, "Bu lig İzmir'de spor gazeteciliğinin unutulmaz ismi, zamansız vefatıyla bizleri çok üzen değerli Süleyman Alasya'nın adını taşıyor. Ölüm kaçınılmaz, önemli olan iyi anılmak, geride güzel dostluklar bırakmak. Süleyman Alasya da İzmir'de güzel izler, derin bir sevgi bırakan adı ve anıları yaşatılan değerli biri. Kendisini rahmetle anıyoruz. Onun adını yaşatmak adına lige katılan tüm gazetecileri kutluyorum." ifadeleri ile vefanın önemine dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı.
"HER YIL BİR BÜYÜĞÜMÜZÜN ADINI YAŞATMANIN KIVANCINI YAŞIYORUZ"
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise; "İzmir Gazeteciler Cemiyeti basın turnuvasını ortaya koyarken kurumlar arası diyalog ve birlikteliğini artırılması, dostluğun ortaya konması, tatlı, kendi içinde iddialı bir organizasyon olmasını istedik. Bu yıl ne mutlu ki dördüncüsünü tamamlıyoruz. Her yıl bir büyüğümüzün adını verdik. Bu yıl Süleyman Alasya dedik. Süleyman Alasya, çok iyi bir spor yazarıydı. Diyaloğa çok açık bir insandı, haberden, haberin peşinde koşturmaktan, farklı haber yaratmaktan keyif alırdı. Ne mutlu ki bu ligi tamamlarken onun adını yaşatmanın kıvancını yaşıyoruz. Buradan Türk basınının çok değerli isimleri yetişti. Mustafa Kemal Atatürk, sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını, biz gazetecinin zeki çevik ahlaklı ve kalemini satmayanını seviyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu.
İGC Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Coşkun, "Süleyman böyle bir organizasyonla, bu insanlar tarafından, böyle bir mekanda anılmak isterdi. Süleyman sokak çocuğuydu, bir açık hava futbol turnuvasında anılmak isterdi. Ailesi, meslektaşları, rehberlik ettiği insanlar var. Onun en önemli özelliği gençlere rehberlik etmesiydi. Karşıyaka Fan Zone'dayız, Süleyman herhalde son 50 yılın en iyi KSK muhabiriydi, KSK taraftarının da gözdesiydi, nur içinde yatsın" dedi.
Tugay konuşmaların ardından turnuvada gol kralı olan Fatih Ümit Önel'e kupasını takdim ederken İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile birlikte ligde şampiyon olan Demirören Haber Ajansı'na kupalarını ve ardından madalyalarını sundu.
Fairplay ödülünü ise Demirören Haber Ajansı takımından Davut Can, Süleyman Alasya'nın oğlu Arda Alasya'nın elinden aldı. Törenin sonunda Başkan Tugay'a da plaket verildi.
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