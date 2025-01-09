İzmir Havalimanı 2024 İstatistikleri Açıklandı

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İzmir Adnan Menderes Havalimanının 2024 yılına ait; hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklanırken, son 1 yılda 11 milyon 512 bin yolcuya hizmet verildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın 2024 yılına ait; hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 12 aylık (ocak-aralık) dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanındaki yolcu trafiği 11 milyon 512 bin 96, uçak trafiği 78 bin 254, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 161.487 ton olarak gerçekleşti.

Buna göre İzmir Adnan Menderes Havalimanında aralık ayında; iç hat yolcu trafiği 566 bin 897, dış hat yolcu trafiği 257 bin 821 oldu. Böylece aralıkta toplam 824 bin 718 yolcuya hizmet verildi. Yine aralık ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği; iç hatlarda 3 bin 904, dış hatlarda 800 olmak üzere toplamda 5 bin 704'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 10.846 ton oldu. - İZMİR