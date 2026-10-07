İzmir’in dev karayolu projesi el emeği ve alın teriyle ilerliyor - Son Dakika
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İzmir’in dev karayolu projesi el emeği ve alın teriyle ilerliyor

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İzmir’in dev karayolu projesi el emeği ve alın teriyle ilerliyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gıda Çarşısı ile Halkapınar’ı birbirine bağlayacak Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi’nin yapımını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gıda Çarşısı ile Halkapınar'ı birbirine bağlayacak Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi'nin yapımını sürdürüyor. Ekiplerin zemindeki sıvılaşma nedeniyle kazı çalışmalarını makina kullanmadan insan gücüyle yürüttüğü proje Halkapınar'daki ulaşımı rahatlatacak, kentin ana arterlerindeki trafik yükünü azaltacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, beş ayrı demiryolu hattı ile metro hattının altından geçerek Halkapınar trafiğine nefes aldıracak Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi Projesi, zorlu koşullara rağmen adım adım ilerliyor. Gıda Çarşısı ile Halkapınar'ı birbirine bağlayacak projenin en kritik aşamalarından biri olan kuyu temel kazıları, sıvılaşan zemine rağmen aktif İZBAN, İzmir Metro ile TCDD tren hatlarındaki trafik kesintiye uğratılmadan, büyük bir titizlik ve el emeğiyle tamamlandı.

500 milyon liralık proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda fore kazık ve temel çalışmaları, destekleyici diyafram duvarları, yağmur suyu hattı, altyapı ve gövde kazısını tamamlayan ekipler, kazısı tamamlanan alanlarda membran serimi ile betonarme imalatlarını hızla sürdürüyor. Alt geçidin üstünde kalan, kazı çalışması tamamlanan 1558 Sokak üzerinde asfalt serimi yapılarak şantiye nedeniyle kesintiye uğrayan trafik akışı yeniden sağlandı. İzmir'in önemli arterlerinden Mürselpaşa Bulvarı başta olmak üzere kent trafiğini rahatlatması hedeflenen 500 milyon liralık projenin, yaklaşık üç ay içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

İğne ile kuyu kazılıyor

Projenin zorlu inşaat süreci hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Şefi Berk Taş, "Alt geçidimiz, beş adet demiryolu ve metro hattının altından geçiyor. Bu bölgede iş makineleriyle çalışmamız mümkün olmadığı için kuyu temel dediğimiz elle kazı çalışması yapıyoruz. İğne ile kuyu kazmak kadar zor bir çalışma yapılıyor. Killi ve aşırı su almış bozuk bir zemin olduğundan üç metreye iki metre genişliğinde bir kuyuda çalışma yapılıyor. Arkadaşlarımız hem pompalar vasıtasıyla suyu yenmeye çalışıyor, hem de zeminde göçmeler olmaması için ahşaplarla tahkimat yapıyor. 50 santimetrelik kazı adımlarıyla kuyuda aşağı doğru iniyorlar. Metro hattının yüksekliğinden dolayı fore kazık makinaları bu bölgede çalışamıyor. Personelimiz elle kazı yapıyor" şeklinde konuştu.

Büyük motivasyon ve özveriyle çalışılıyor

Ekibin büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Berk Taş, "Arkadaşlarımız yıllardır bu işleri yaptığı için çok tecrübeli. İşlerini çok severek yapıyorlar. Yeri geldiğinde çıkan suya rağmen şarkılarla, türkülerle çalışmaya devam ediyorlar. Alt geçit inşaatımız tamamlandığında üzerimizden demiryolu trenleri ve metro hattı geçecek. Biz yaptığımız yapının güvenilirliği ve kullanılabilirliğini ön planda tutuyoruz. Her türlü güvenlik önlemlerini alarak yapımızın güvenli, sağlam ve uzun yıllar kullanılması için çabalıyoruz" dedi.

Mürselpaşa Bulvarı ve Halkapınar trafiği rahatlayacak

Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak. İkişer şeritli geliş ve gidiş olmak üzere toplam dört şerit olarak hizmet verecek. Hastane ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesindeki ulaşımı rahatlatacak. Halkapınar ve Yenişehir mahallelerini ayıran İZBAN ve metro hattının altından geçecek proje, kent trafiğine de büyük ölçüde nefes aldıracak. Özellikle İzmir trafiğinde tır ve yüklü kamyonların kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılacak. Alternatif yol özellikle Alsancak yönünden Gıda Çarşısı yönüne seyredecek araçların Şehitler Caddesi ve Halkapınar Kavşağı ile Gaziler Caddesi üzerinde oluşturduğu yoğunluğun önüne geçecek. Kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı'nda trafik sıkışıklığı azalacak.

Alsancak'a ulaşımda alternatif güzergah

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla hayata geçirdiği ulaşım projeleriyle Alsancak'a alternatif bir ulaşım koridoru oluşturuyor. Bu koridorun ilk halkasını Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi oluştururken, devamında hayata geçirilecek Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ile Meles Deresi Köprüsü (K20 Köprüsü) projeleri sayesinde Gıda Çarşısı ile Alsancak, Ege Mahallesi üzerinden birbirine bağlanacak.

Projelerin tamamlanmasıyla Atatürk Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nda özellikle Alsancak giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
İzmir Büyükşehir BelediyesiUlaşımİzmirYerelSon Dakika

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