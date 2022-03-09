İzmir'in dördüncü turizm ofisi Kemeraltı'nda açıldı - Son Dakika
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İzmir'in dördüncü turizm ofisi Kemeraltı'nda açıldı

09.03.2022 16:21
İzmir'in dördüncü turizm ofisi Kemeraltı'nda açıldı

İzmir'de, "Kemeraltı Turizm Bilgilendirme Noktası" hizmete açıldı.

İzmir'de, "Kemeraltı Turizm Bilgilendirme Noktası" hizmete açıldı. Alsancak, Kültürpark ve Konak'tan sonra dördüncü turizm ofisi olan bilgilendirme noktası, tarihi bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere rehberlik edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i turizm alanında dünyanın önde gelen kentlerinden biri haline oluşturma hedefi doğrultusunda, 2021'de açılmaya başlanan turizm bilgilendirme ofislerine bir yenisi daha eklendi. Alsancak, Kültürpark ve Konak'taki bilgilendirme ofislerinin ardından dördüncü merkez Kemeraltı'nda hizmete açıldı. Pandeminin azalması ve kruvaziyerlerin gelmeye başlamasıyla Kemeraltı bilgilendirme noktalarının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kemeraltı'nın tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kemeraltı rotaları

İzmir Büyükşehir Belediyesinin eski ana hizmet binasının karşısında bulunan "Turizm Bilgilendirme Noktası", Kemeraltı maketi üzerine yansıtılan görsel haritalama ve video animasyonlar ile turistleri tarihsel bir yolculuğa çıkaracak. 8 bin 500 yıllık İzmir tarihi ve 2 bin 500 yıldır varlığını sürdüren Kemeraltı bölgesinin tarihsel sürecini anlatan "Kemeraltı Rotaları" sunumu, yabancı turistler için İngilizce olarak da hazırlandı.

Bilgilendirme noktası, hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak içeriye 12 kişi alınacak. Yeni misafirler, bir sonraki gösterime havalandırma işlemlerinin ardından kabul edilecek. - İZMİR

İzmir'in dördüncü turizm ofisi Kemeraltı'nda açıldı

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Kemeraltı, Alsancak, Turizm, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'in dördüncü turizm ofisi Kemeraltı'nda açıldı - Son Dakika


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