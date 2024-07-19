İzmir\'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Mehmetler Mahallesi'ndeki askeri bölgede dün saat 14.50'de çıkan orman yangını, aynı günün akşamında kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tomalar, İZSU, Çiğli, Menemen, Aliağa, Foça Belediyeleri ve vatandaşların desteğiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Bölgede herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da söndürme çalışmaları boyunca yetkililerle sahada hazır bulunarak, tüm gelişmeleri yakından takip etti. Yangınlara karşı tetikte olmanın önemini hatırlatan Fıçı, tüm ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.