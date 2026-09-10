İzmir\'in kurtuluşunun 104. yılı fener alayıyla kutlandı

İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, gün boyu etkinliklerle kutlandı. 9 Eylül coşkusu, Konak Pier'den başlayıp Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark Lozan Kapısı'na kadar süren Fener Alayı ile doruğa ulaştı. Kortej boyunca İzmirliler Türk bayraklarıyla kalabalığa eşlik etti.

İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kentte gün boyu büyük bir coşkuyla kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Zafer Yürüyüşü ile başlayan kutlamalar fener alayıyla son buldu. Saatler 20.15'i gösterdiğinde fener alayı Konak Pier'den 350 metrelik dev Türk bayrağı ile hareket etti. Kortej, Cumhuriyet Meydanı'nı geçerek önce Gündoğdu Meydanı'na, sonrasında ise Kültürpark Lozan Kapısı'na geldi.

Hep bir ağızdan marşlar söylendi

Kortejde kurtuluşun meşaleleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün genç sporcularının elinde yükseldi. Yürüyüş boyunca İzmirliler hep bir ağızdan marşlar söyledi. Korteje katılamayanlar ise balkonlarından, pencerelerinden bayraklarla ve alkışlarla coşkuya ortak oldu. Fener alayında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.