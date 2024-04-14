İzmir İtfaiyesi Dumandan Etkilenen Kediye Kalp Masajı Yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gaziemir'deki bir yangına müdahale ederken yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Dumandan etkilenen ve kalbi duran kediye kalp masajı yapan itfaiye erleri, onu yeniden hayata döndürdü. Bir diğer kurtarma operasyonu da Konak'ta gerçekleştirildi. Tel örgülerin arasına sıkışan kirpinin özgürlüğüne kavuşması sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gaziemir Atıf Bey Mahallesi'ndeki yangın ihbarı üzerine hızla bölgeye hareket etti. Ekipler, bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangına müdahale ederken, ev sahibi içeride kedisinin kaldığını söyledi. İzmir İtfaiyesi, bir yandan yangını kontrol altına almak için çabalarken, diğer taraftan kediyi aramaya başladı. Kediyi bulduklarında kalbinin durduğunu fark eden itfaiye erleri, onu hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Ekipler, kedinin kendine gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Kediye temiz hava solunum cihazıyla hava veren ve su içiren ekipler, daha sonra sahibine teslim etti.

TEL ÖRGÜLERE SIKIŞAN KİRPİYE SU İÇİRDİLER

Bir diğer kurtarma operasyonu da Konak Güzelyalı'da yapıldı. İhbar üzerine 40. Sokak'ta tel örgüler arasında sıkışan bir kirpinin imdadına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli yetişti. Ekipler, sıkıştığı için hareket edemeyen kirpiye önce su içirdi, ardından telleri keserek yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.