(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde, müşteri gibi girdiği optik mağazasında su isteme bahanesiyle yaklaşık 30 bin TL değerindeki 2 güneş gözlüğünü çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konak ilçesindeki bir optik mağazasına müşteri gibi giren şüpheli, iş yeri sahibine, "Bir bardak suyunuz varsa alabilir miyim?" diye sordu. İş yeri sahibinin su almaya gitmesini fırsat bilen şüpheli, toplam değeri yaklaşık 30 bin TL olan 2 güneş gözlüğünü çaldı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle fark edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi çaldığı gözlüklerle birlikte yakaladı. Polis merkezine götürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.