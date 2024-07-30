İzmir Menemen'de Orman Yangını

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(İZMİR) - İzmir'in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bölgede orman dışı alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'nde orman dışı alanda saat 10.10 sıralarında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 10.20'de ilk müdahale yapıldı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.