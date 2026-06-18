İzmir Taksicilerden Korsana Hayır Yürüyüşü - Son Dakika
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İzmir Taksicilerden Korsana Hayır Yürüyüşü

18.06.2026 13:22
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, korsan taşımacılığa karşı tişört dağıtarak farkındalık yarattı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Korsana hayır baskılı tişörtlerle, kamuoyunun, siyasilerin, siyasi otoritenin ve karar vericilerin dikkatini de bu konuya çekmek istedik. 24 Haziran günü adaletin yerini bulacağını ve haklı mücadelemizin karşılığının devletin ilgili kurumları tarafından verileceğini umut ediyoruz. Hep birlikte 24 Haziran sabahı saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde olacağız" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, korsan taşımacılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla taksicilere 'İzmir korsana hayır diyor' baskılı tişörtler dağıttı. Taksiciler, giydikleri sarı renkli tişörtlerle farkındalık oluştururken, kentin çeşitli noktalarına da korsan taşımacılığa karşı afişler asıldı. Başkan Erkan Özkan da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Özkan, "Taksici esnafının uzun zamandır korsanla bir mücadelesi var. İzmir olarak bu mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu mücadele bir ekmek mücadelesidir. Ekmeğimize göz dikenlere, hakkımız olanı haksız şekilde alanlara karşı verdiğimiz bir mücadeledir. Kısa sürmesi gereken bu süreç, bazı şartlar nedeniyle uzadı. Yasal olmayan şekilde faaliyet gösteren, devlete vergisini farklı iş kolları üzerinden ödeyen, taşımacılık faaliyeti yapmadığı halde başka faaliyet alanları üzerinden vergilendirilerek kazanç elde eden kişilerle mücadele ediyoruz. Ayrıca SGK kaydı olmadan, herhangi bir ticari araç vasfı bulunmayan özel araçlara iş verilerek gayri nizami çalışmaların oluşmasına sebep olunmaktadır. Bizim mücadelemiz de bu kişilerledir" açıklamalarına yer verdi.

"24 Haziran günü adaletin yerini bulacağını umut ediyoruz"

Tişörtleri giyerek, İzmirlilerin mücadelelerini görmelerini arzuladıklarından bahseden Başkan Özkan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda kamuoyunun, siyasilerin, siyasi otoritenin ve karar vericilerin dikkatini de bu konuya çekmek istedik. 24 Haziran günü adaletin yerini bulacağını ve haklı mücadelemizin karşılığının devletin ilgili kurumları tarafından verileceğini umut ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hep birlikte 24 Haziran sabahı saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Mücadelemizi orada da sürdürecek ve sonuç almaya çalışacağız. Esnafımızın bundan hiçbir şüphesi olmasın."

Sözlerini sürdüren Başkan Özkan, "Dün de bu konuyla ilgili Ankara'da, Türkiye Şoförler Federasyonu Genel Başkanlığı'nda, Genel Başkanımız Mehmet Yiğiner'in başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu konuyla mücadele veren başta Bursa, Antalya, Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki oda başkanlarımız, federasyonumuzun hukuk müşavirleriyle birlikte bir araya gelerek son değerlendirmeleri yaptı ve istişarelerde bulundu. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini vurguladı.

"Korsana hayır diyoruz"

40 yıldır taksicilik yapan Necip Ergün (66) de "Korsan taşımacılık çıktı çıkalı işlerimiz çok etkilendi. Biz de ekmek peşindeyiz. Başka yapacak bir işimiz yok, tek kazancımız taksicilik. Korsanlar araya girince işlerimiz çok düştü. Artık eve ekmek götürmekte zorlanıyoruz. Durumumuz gerçekten iyi değil. Mücadelemizin devam etmesini istiyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Başka yapacak bir mesleğimiz yok. Korsana hayır diyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Taksicilerden Korsana Hayır Yürüyüşü - Son Dakika

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