İzmirli taksicilerden ücret artışı talebi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, yapılan yüzde 15'lik zammın artan maliyetler sebebiyle kısa zamanda etkisini yitirdiğini ifade ederek, "Son 6 ayda motorin fiyatlarında yüzde 30'un üzerinde artış oldu. Esnafımızın artan maliyeti karşılayabilmesi için tarife artışı bekliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilen yeni tarifeyle takside indi-bindi ücreti 180 liraya yükselmişti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, akaryakıt fiyatlarındaki artış sebebiyle yapılan zammın daha uygulanmadan yetersiz hale gelmesine neden olduğunu söyledi.

"Başından beri yüzde 20 talep ettik"

Sürecin başından itibaren yüzde 20 zam talep ettiklerini belirten Başkan Özkan, bu talebin öngörüye dayandığını ifade etti. Başkan Erkan Özkan, özellikle küresel gelişmeler ve savaş ortamının ekonomik etkilerinin hesaba katılması gerektiğini vurgulayarak, yapılan yüzde 15'lik artışın gerçek maliyetleri karşılamadığını dile getirdi.

Akaryakıta 6 ayda yüzde 30'u aşan zam

Taksici esnafının en büyük gider kalemi olan akaryakıtta yaşanan artışa dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, son 6 aylık süreçte motorin fiyatlarının yüzde 30'un üzerine çıktığını belirterek, üst üste gelen zamların esnafı ciddi şekilde zorladığını ifade etti. Özkan, fiyatların her geçen gün değiştiğini ve bu durumun esnafın hesap yapmasını zorlaştırdığını söyledi.

"Esnafın dayanacak gücü kalmadı"

Artan maliyetler karşısında taksicilerin ayakta kalmakta zorlandığını belirten Başkan Erkan Özkan, esnafın artık geçimini sağlamakta güçlük çektiğini ifade etti. Başkan Erkan Özkan, yaşanan ekonomik baskının sahaya doğrudan yansıdığını belirterek, taleplerin acilen değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gözler 13 Nisan'daki meclis toplantısında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13 Nisan'da yapacağı toplantı, taksici esnafı açısından kritik önem taşıyor. Oda yönetimi, yeni tarife talebinin bu toplantıda gündeme alınmasını ve hızlı şekilde karara bağlanmasını bekliyor.

Yeni tarife talebi: İndi-bindi 210 TL

Mevcut ekonomik şartlar doğrultusunda yeni bir düzenleme talep eden oda yönetimi, tarifede güncelleme istedi. Talep edilen yeni ücretler şu şekilde:

İndi-bindi: 210 TL. Kilometre ücreti: 54 TL, açılış ücreti: 40 TL. - İZMİR